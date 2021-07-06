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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог: насилие над журналистами в Тбилиси можно было предотвратить

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Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал беспорядки в Тбилиси на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Радио
Политолог: насилие над журналистами в Тбилиси можно было предотвратить

Радикальные консервативные группировки на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят. Также они врывались в здания общественных организаций и даже пытались ворваться в офис ООН в Грузии. По данным МВД Грузии, пострадали 55 человек, 53 из которых представители СМИ.

"Мы и раньше были свидетелями аналогичных процессов. Были и эксцессы, но не такого масштаба. Были и случаи, когда силовики смогли устроить коридор между противоборствующими сторонами и предотвратить столкновения сторон. Следовательно, раз раньше смогли предотвратить, могли и сейчас предотвратить, если бы задумались и нормально планировали свои действия. В данном случае, говорю о структурах власти", – сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

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МВД Грузии сообщило о возбуждении уголовного дела из-за нападения на журналистов сразу по двум статьям "незаконное вмешательство в осуществление профессиональной деятельности журналистов" и "насилие". Полиция изучает материалы для идентификации нападавших.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна была завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Из-за массового скопления на месте радикально настроенных группировок марш был отменен.

Теги:
ЛГБТ-сообщество, Тбилиси, Рамаз Сакварелидзе

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