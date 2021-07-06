"Это было ожидаемо" – политолог о беспорядках в Тбилиси на акции против ЛГБТ

Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал беспорядки в Тбилиси, когда радикальные консервативные группировки на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов

Радио "Это было ожидаемо" – политолог о беспорядках в Тбилиси на акции против ЛГБТ

Радикальные консервативные группировки на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят. Также они врывались в здания общественных организаций и даже пытались ворваться в офис ООН в Грузии. По данным МВД Грузии, пострадали 55 человек, 53 из которых представители СМИ.

"Это логическое заключение всего того, что происходило. Почему-то люди считают, что европейский путь Грузии проходит на гей-прайде. Если отбросить в сторону очень фундаментальный вопрос о том, чем являются гей-прайд и права любых меньшинств, делать что-то такое для вступления в ЕС большая часть населения не готова. Гей-прайд – это красная линия. Это было известно всем еще с 2013 года, когда все закончилось потасовкой", – рассказал Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в Грузии. В результате их действий пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции.

По его словам, с тех пор в стране ничего не было сделано со стороны ЛГБТ-сообщества, дипломатов и правительства, чтобы как-то примирить людей и привести к заключению что представители сообщества имеют право выйти и просто сказать, что они существуют.

МВД Грузии сообщило о возбуждении уголовного дела из-за нападения на журналистов сразу по двум статьям "незаконное вмешательство в осуществление профессиональной деятельности журналистов" и "насилие". Полиция изучает материалы для идентификации нападавших.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна была завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Из-за массового скопления на месте радикально настроенных группировок марш был отменен.