Президент профсоюза рассказал, почему парализована работа шахт на западе Грузии

Радио Президент профсоюза рассказал, почему парализована работа шахт на западе Грузии

Добыча угля на обеих шахтах Миндели и Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети) приостановлена с 3 июля из-за забастовки 400 рабочих. Работники шахты требуют повышения заработной платы на 300 лари (95,5 доллара) и выступают против бонусной системы, по которой надбавка к зарплате, по их словам, не превышает 30-40 лари (примерно 9,5-13 долларов). В свою очередь, в горнодобывающей компании "Сакнахшири" заявляют, что форма требований бастующих шахтеров неприемлема и они не собираются увеличивать зарплату, так как для шахтеров уже разработана система бонусов.

"Забастовка началась с инициативы 400 человек, которые не добывают уголь. Это шахтеры, которые работают в компании "Сакнахшири" на поверхности шахт, и работники железнодорожного транспорта шахт. Обе шахты парализованы, и добывать уголь нет смысла, пока не будет решен вопрос с выносом угля из шахты. Наш представитель подключен в процесс. Ситуация неординарная. Нельзя сказать, что администрация не идет на контакт. Администрация провела встречи и до объявления забастовки, и после. Она сделала свои предложения, но бастующие их отклоняют", - сказал Долаберидзе Sputnik Грузия.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.

В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.