Политолог: отношение населения к ЛГБТ не повлияет на вступление Грузии в ЕС

Радио Политолог: отношение населения к ЛГБТ не повлияет на вступление Грузии в ЕС

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Акция переросла в беспорядки – пострадали более 50 журналистов. Организаторы "Марша достоинства" в итоге его отменили.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что нельзя считать проблему прав ЛГБТ второстепенной и отношение к этому вопросу на самом деле демонстрирует, как общество в целом относится к правам человека.

"Эти события не будут иметь особого влияния на темпы вступления Грузии в Евросоюз. И без этого под большим вопросом, когда страны ЕС дадут согласие на это… То, что европарламентарии обеспокоены теми процессами, за которыми мы наблюдем на протяжении последних 2-3 дней в столице Грузии, это нормальная реакция. С одной стороны, они должны учесть тот факт, что большинство населения Грузии не приемлет ценности, которые разделяют представители сексуальных меньшинств. С другой стороны, неприемлемо то насилие, которое происходит на улицах города", – сказал Капанадзе Sputnik Грузия.

Ранее свою обеспокоенность ситуацией в Грузии в связи с последними событиями выразили международные организации и западные дипмиссии.

А группа европарламентариев сделала резкое заявление о том, что подобное отношение в стране к меньшинствам не соответствует декларированным планам властей Грузии о подаче в 2024 году заявки на вступление в ЕС.