Кварацхелия рассказал, в каком случае Грузия может принять 10 миллионов туристов

Радио Кварацхелия рассказал, в каком случае Грузия может принять 10 миллионов туристов

По прогнозам правительства Грузии, в 2025 году Грузия примет 10 миллионов иностранных туристов, а к 2030 году их число может увеличиться до 14 миллионов человек.

"Все перспективы зависят от внутренних и внешних факторов. Потенциал грузинского туризма есть, он никуда не делся. Инфраструктура улучшается. Если страна будет развиваться по нормальному пути, то будет развиваться и туризм, и к 2025 году, может быть, число туристов составит 10 миллионов. Но все зависит от эпидемиологической ситуации и в стране, и в мире", – заявил Кварацхелия Sputnik Грузия.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.