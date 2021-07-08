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Нико Кварацхелия. Видеомост в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
© Sputnik / Alex Shlamov

Кварацхелия рассказал, в каком случае Грузия может принять 10 миллионов туристов

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Эксперт в сфере туризма Нико Кварацхелия оценил прогнозы грузинских властей о росте числа иностранных туристов в стране

Радио
Кварацхелия рассказал, в каком случае Грузия может принять 10 миллионов туристов

По прогнозам правительства Грузии, в 2025 году Грузия примет 10 миллионов иностранных туристов, а к 2030 году их число может увеличиться до 14 миллионов человек. 

"Все перспективы зависят от внутренних и внешних факторов. Потенциал грузинского туризма есть, он никуда не делся. Инфраструктура улучшается. Если страна будет развиваться по нормальному пути, то будет развиваться и туризм, и к 2025 году, может быть, число туристов составит 10 миллионов. Но все зависит от эпидемиологической ситуации и в стране, и в мире", – заявил Кварацхелия Sputnik Грузия.

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photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Теги:
Нико Кварацхелия, туризм, Грузия

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