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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: оппозиция и "Грузинская мечта" вынуждены договориться о председателе ЦИК

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (526)
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Политолог Вахтанг Маисая рассказал, смогут ли власть и оппозиция Грузии договориться насчет нового председателя Центральной избирательной комиссии

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. На пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии будут претендовать восемь кандидатов.

"Это очень важно, так как это прописано в меморандуме Шарля Мишеля… Консенсус должен быть достигнут, потому что без голосов оппозиции невозможно будет избрать нового председателя ЦИК, что сорвет выборы, а это никого не устраивает", – сказал Маисая Sputnik Грузия.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
За место главы ЦИК Грузии будут бороться восемь кандидатов

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов. Если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (526)
Теги:
ЦИК Грузии, Грузинская мечта

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