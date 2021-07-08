Политолог: оппозиция и "Грузинская мечта" вынуждены договориться о председателе ЦИК

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. На пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии будут претендовать восемь кандидатов.

"Это очень важно, так как это прописано в меморандуме Шарля Мишеля… Консенсус должен быть достигнут, потому что без голосов оппозиции невозможно будет избрать нового председателя ЦИК, что сорвет выборы, а это никого не устраивает", – сказал Маисая Sputnik Грузия.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов. Если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.