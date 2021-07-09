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Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе
photo: Energyplatform / FB

Председатель союза хлебопеков рассказал, насколько подорожает хлеб в Грузии

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Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе назвал несколько факторов, из-за которых хлеб в Грузии подорожает в ближайшие дни

Радио
Председатель союза хлебопеков рассказал, насколько подорожает хлеб в Грузии

"Хлебопекарни удерживают цены на хлеб, как могут. И это в условиях подорожания таких продуктов, как подсолнечное масло, соль, дрожжи, упаковочные материалы. Впрочем, выросли и тарифы на электроэнергию и газ. Поэтому себестоимость хлеба повысилась. Чтобы это компенсировать, в ближайшие дни цена на часть хлебного ассортимента повысится максимум на 10 тетри", – сказал Долидзе Sputnik Грузия.

В Грузии закончилась программа субсидирования пшеничной муки, которая удерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года. Если бы не субсидирование, то буханка белого хлеба подорожала бы на 0,15-0,2 лари. Сегодня самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в 0,8 лари.

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