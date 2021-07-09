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Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"

Хмаладзе: "Грузинская мечта" сможет выбрать председателя ЦИК и без поддержки оппозиции

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210709/252267535/Khmaladze-Gruzinskaya-mechta-smozhet-vybrat-predsedatelya-TsIK-i-bez-podderzhki-oppozitsii.html

По словам эксперта по вопросам Конституции Вахтанга Хмаладзе, в случае если депутаты от правящей партии и оппозиции не смогут договориться по кандидату на пост председателя ЦИК, утвердить кандидата можно будет благодаря сниженному кворуму

Радио
Хмаладзе: "Грузинская мечта" сможет выбрать председателя ЦИК и без поддержки оппозиции

"Соглашение сторон кажется довольно сложным, поэтому возможно, что председатель комиссии не будет избран 2/3 голосами депутатов. Тогда уже снизится кворум принятия решения, и вероятна та версия, когда председатель будет избран сроком на шесть месяцев. Это не лазейка, это выход из ситуации, когда невозможно получить согласованное решение. Чтобы комиссия была сформирована в полном составе, законы учитывают термин "антиблокировки", который предусматривает понижение кворума для принятия решений", – объяснил Хмаладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. На пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии будут претендовать восемь кандидатов.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов. Если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

Теги:
ЦИК Грузии, Грузия

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