Хмаладзе: "Грузинская мечта" сможет выбрать председателя ЦИК и без поддержки оппозиции

По словам эксперта по вопросам Конституции Вахтанга Хмаладзе, в случае если депутаты от правящей партии и оппозиции не смогут договориться по кандидату на пост председателя ЦИК, утвердить кандидата можно будет благодаря сниженному кворуму

Радио Хмаладзе: "Грузинская мечта" сможет выбрать председателя ЦИК и без поддержки оппозиции

"Соглашение сторон кажется довольно сложным, поэтому возможно, что председатель комиссии не будет избран 2/3 голосами депутатов. Тогда уже снизится кворум принятия решения, и вероятна та версия, когда председатель будет избран сроком на шесть месяцев. Это не лазейка, это выход из ситуации, когда невозможно получить согласованное решение. Чтобы комиссия была сформирована в полном составе, законы учитывают термин "антиблокировки", который предусматривает понижение кворума для принятия решений", – объяснил Хмаладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. На пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии будут претендовать восемь кандидатов.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов. Если этого не произойдет, то, получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.