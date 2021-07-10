"Правда тела". Растянутый желудок

Как определить, что у вас растянутый желудок (и правда ли он “заставляет” больше есть)? Из-за чего он растягивается, можно ли его уменьшить, и станем ли мы тогда есть меньше?

Разбираемся, как связано растягивание желудка с тем, как мы пережевываем пищу, и почему известное правило, что “из-за стола надо вставать немного голодным” - путь к неврозу.

Радио "Правда тела". Растянутый желудок

Как жевать правильно? Растягивается ли желудок, если мы запиваем еду водой? И почему лучше недоесть, чем переесть? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра (Шариповна) Павлова.

01:40 Как растягивается желудок, и часто ли это случается

04:40 Почему важно, как мы пережевываем пищу

07:50 Если мы запиваем еду - тоже увеличиваем объем желудка?

09:40 “Растянутый желудок - это следствие стресса”

10:35 Что делать, если желудок уже растянут (и как это понять)

15:10 Можно ли спасаться с помощью таблеток-ферментов

17:00 Если уменьшить желудок - я стану есть меньше?

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