Земля плоская, над нами — купол, а гравитация — миф. Серьезно?!

Тайный сговор правительства, своя собственная физика и отрицание любых аргументов: из чего состоит "религия плоскоземельщиков". Разбираемся вместе с учеными.
Теорию о плоской Земле поддерживает множество знаменитостей. Например, известный певец, автор хита "Плот" Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская. Разобрать и опровергнуть самые популярные и "весомые" аргументы плоскоземельщиков помог кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
Почему люди до сих пор верят в теории заговоров, какие механизмы сознания срабатывают у плоскоземельщиков во время защиты своей теории, и при чем тут когнитивные искажения рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.
0:32 Юрий Лоза выпустил видео, в котором с помощью CD-дисков и мяча "доказал" теорию о плоской Земле.
3:26 Шокирующие доказательства известного певца: моряки не пользуются глобусом, а геодезисты не учитывают поправку на круглую Землю.
6:26 Почему звезды – лучшее опровержение плоской формы Земли.
14:23 Когнитивное искажение, ошибки мышления и аспект веры: как психология объясняет веру людей в теории заговора.
27:46 Почему, если Земля плоская, самолеты не улетают в космос?
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34:21 Флаг ООН доказывает, что Земля плоская и Антарктиды не существует!
34:14 Миражи, Фата-моргана, Fish Eye: почему оптические иллюзии не доказывают плоскую форму Земли (к сожалению для плоскоземельщиков).
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