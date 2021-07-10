Земля плоская, над нами – купол, а гравитация – миф. Серьезно?!

Антарктиды не существует. Снимки из космоса – фейк. На МКС никого нет. Реки могут течь только при условии плоской Земли. Как в XXI веке вообще можно верить в теорию плоской Земли?

Тайный сговор правительства, своя собственная физика и отрицание любых аргументов: из чего состоит "религия плоскоземельщиков". Разбираемся вместе с учеными.

Радио Земля плоская, над нами — купол, а гравитация — миф. Серьезно?!

Теорию о плоской Земле поддерживает множество знаменитостей. Например, известный певец, автор хита "Плот" Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская. Разобрать и опровергнуть самые популярные и "весомые" аргументы плоскоземельщиков помог кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Почему люди до сих пор верят в теории заговоров, какие механизмы сознания срабатывают у плоскоземельщиков во время защиты своей теории, и при чем тут когнитивные искажения рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.

0:32 Юрий Лоза выпустил видео, в котором с помощью CD-дисков и мяча "доказал" теорию о плоской Земле.

3:26 Шокирующие доказательства известного певца: моряки не пользуются глобусом, а геодезисты не учитывают поправку на круглую Землю.

6:26 Почему звезды – лучшее опровержение плоской формы Земли.

14:23 Когнитивное искажение, ошибки мышления и аспект веры: как психология объясняет веру людей в теории заговора.

27:46 Почему, если Земля плоская, самолеты не улетают в космос?

30:13 Как наука объясняет разницу температур на полюсах Земли?

34:21 Флаг ООН доказывает, что Земля плоская и Антарктиды не существует!

34:14 Миражи, Фата-моргана, Fish Eye: почему оптические иллюзии не доказывают плоскую форму Земли (к сожалению для плоскоземельщиков).

40:51 Больше двух тысяч лет назад греческие ученые доказали круглую форму Земли с помощью лунного затмения и звездного неба.

42:52 "Из-за радиации выйти в космос невозможно": как на самом деле?

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