Научная жара! Права искусственного интеллекта

Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?
На эти и другие вопросы отвечает Максим Фёдоров - Вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
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