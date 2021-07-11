"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе

Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере?
Куда отправить ребенка летом? Почему важно, чтобы иногда ребенок просто отдыхал и при этом не чувствовал себя преступником? Рассказывают генеральный директор государственного туристического агентства "МОСГОРТУР" Инна Голубева и психолог Александр Колмановский.
03:25 Какие есть варианты полезного летнего отдыха?
08:05 Как развивается неуверенность ребенка в себе
09:30 Стоит ли отправлять ребенка к бабушке
10:05 Что делать, если ребенок просит забрать его из лагеря
14:25 Польза или отдых?
17:25 Гиперопека или Оставьте детей в покое
21:40 Как родителям подготовиться к расставанию с ребенком?
23:10 Как не чувствовать себя преступником, просто отдыхая?
25:05 О балансе между отдыхом и учебой
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