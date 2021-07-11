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"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе

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Кемпинг с изучением английского языка или обычный детский лагерь? Выездные курсы по физике или поездка к бабушке? Как выбрать подходящий вариант? А если ребёнок отказывается ехать в лагерь, стоит ли его заставлять (сам потом будет благодарить)?

Что, если не готов сам родитель? Каким должно быть соотношение пользы и отдыха в идеальном лагере?

Радио
"Оставьте своих детей в покое". О детских лагерях и "полезном" отдыхе

Куда отправить ребенка летом? Почему важно, чтобы иногда ребенок просто отдыхал и при этом не чувствовал себя преступником? Рассказывают генеральный директор государственного туристического агентства "МОСГОРТУР" Инна Голубева и психолог Александр Колмановский.

03:25 Какие есть варианты полезного летнего отдыха?

08:05 Как развивается неуверенность ребенка в себе

09:30 Стоит ли отправлять ребенка к бабушке

10:05 Что делать, если ребенок просит забрать его из лагеря

14:25 Польза или отдых?

17:25 Гиперопека или Оставьте детей в покое

21:40 Как родителям подготовиться к расставанию с ребенком?

23:10 Как не чувствовать себя преступником, просто отдыхая?

25:05 О балансе между отдыхом и учебой

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Подкасты РИА (724)

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