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Арно Хидирбегишвили
photo: courtesy of Arno Khidirbegishvili

Хидирбегишвили: привязывать Россию к событиям в Грузии - неверный ход

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Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210712/252297075/Khidirbegishvili-privyazyvat-Rossiyu-k-sobytiyam-v-Gruzii---nevernyy-khod.html

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили прокомментировал беспорядки в Тбилиси

Радио
Хидирбегишвили: привязывать Россию к событиям в Грузии неверный ход

"В последние годы в Грузии освоили дешевый пиар-ход, тактику "сам дурак". То есть, обвинения друг друга в пророссийскости, чтобы записать очки перед Западом… Никто не задался вопросом, где эти ЛГБТ. Во время демонстраций, митингов и протестов никого из них не было, они все спрятались. ЛГБТ – это просто причина, повод для совершения новой "революции роз", - заявил Хидирбегишвили в эфире радио Sputnik Грузия.

По его мнению, то, что происходит сейчас, - попытка государственного переворота, то же самое что было 17 мая 2019 года, когда был сорван гей-парад, и вместо этого, устроили "ночь Гаврилова".

"Гей-парад не прошел, сейчас надо обвинить Россию, найти руку Кремля. Обычная тактика Саакашвили: лучший выход обвинить Россию", - отметил Хидирбегишвили.

Акция Система убивает! Выходи за жизнь! у парламента Грузии 11 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Новая волна протестов в Грузии: что происходит и как это закончится?

Ситуация в Тбилиси вновь накалилась с утра в понедельник. Представители СМИ и оппозиции ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили.

Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Всего тогда пострадало более 50 журналистов - оппозиционные СМИ заявляют, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

Тем не менее, премьер уже сделал заявление, четко дав понять, что уходить в отставку не собирается. Он назвал акции с требованием отставки правительства "антигосударственными, антицерковными и антинациональными действиями", обвинив экс-президента Михаила Саакашвили в планировании антигосударственной провокации.

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Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
Теги:
Арно Хидирбегишвили, Политика, Грузия

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