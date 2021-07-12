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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

"Никаких последствий не будет": политолог о событиях в Тбилиси

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Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
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Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал новую волну протеста в Грузии, вызванную насилием над журналистами

Радио
"Никаких последствий не будет": политолог о событиях в Тбилиси

"События, наверно, знакомы всем, и стремление определенных партий войти в парламент – у них это с самого начало фигурировало. Но вряд ли эти события смогут вылиться в какие-либо политические последствия, так как, в принципе, ситуация под контролем, и единственное что остается у этой оппозиции – добиться того, чтобы назначение внеочередных выборов было бы в рамках сделанных ранее соглашений", - заявил Сакварелидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

По его словам, на основании соглашения, если правящая партия не наберет 43% на местных выборах, то будут назначены внеочередные выборы.

"И вряд ли наши западные партнеры и власти позволят выйти за рамки этого соглашения. Так что нервотрепка продолжается – это дело привычное", - заявил политолог.

Ситуация в Тбилиси вновь накалилась с утра в понедельник.

Акция Система убивает! Выходи за жизнь! у парламента Грузии 11 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Новая волна протестов в Грузии: что происходит и как это закончится?

Представители СМИ и оппозиции ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Всего тогда пострадало более 50 журналистов - оппозиционные СМИ заявляют, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

Тем не менее, премьер уже сделал заявление, четко дав понять, что уходить в отставку не собирается. Он назвал акции с требованием отставки правительства "антигосударственными, антицерковными и антинациональными действиями", обвинив экс-президента Михаила Саакашвили в планировании антигосударственной провокации.

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Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
Теги:
Рамаз Сакварелидзе, Политика, Грузия

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