Политолог: оппозиция не сможет вынести импичмент правительству Грузии

Радио Политолог: оппозиция не сможет вынести импичмент правительству Грузии

"Импичмент на данном этапе не получится. Не хватит голосов. У оппозиции всего 64 голоса, а для импичмента надо набрать 76. Думаю, оппозиции следует понять, что на данном этапе это невозможно", – заявил Мамрадзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Грузинская оппозиция собирается начать процедуру выражения недоверия правительству.

Представители СМИ и оппозиции ранее в понедельник ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.