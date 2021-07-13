Политолог: "Грузинская мечта" может согласиться на досрочные выборы

Радио Политолог: оппозиция не сможет вынести импичмент правительству Грузии

"Думаю, на данный момент премьер и правительство не уйдут в отставку, хотя позже - может быть. Власть пользуется тем, что на проспекте Руставели не так много протестующих. В случае давления со стороны международного сообщества в качестве уступки правящая партия может согласиться на досрочные выборы", – сказал Читадзе Sputnik Грузия.

Ситуация в Грузии вновь накалилась с утра в понедельник. Представители СМИ и оппозиции ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Всего тогда пострадало более 50 журналистов - оппозиционные СМИ заявляют, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

Тем не менее, премьер уже сделал заявление, четко дав понять, что уходить в отставку не собирается. Он назвал акции с требованием отставки правительства "антигосударственными, антицерковными и антинациональными действиями", обвинив экс-президента Михаила Саакашвили в планировании антигосударственной провокации.