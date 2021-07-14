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Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkgaidze

"Ситуация тревожная" – специалист об эпидемиологической ситуации в Грузии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (545)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210714/252321319/Situatsiya-trevozhnaya--spetsialist-ob-epidemiologicheskoy-situatsii-v-Gruzii.html

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе заявил о том, что в Грузии началась четвертая волна COVID-19

Радио
"Ситуация тревожная" – специалист об эпидемиологической ситуации в Грузии

"Ситуация очень тревожная. Если сравнить данные последней недели с данными конца июня, разница очень большая. В два и больше раз увеличилось число инфицированных, среднее число инфицирования за один день. Также увеличился показатель лабораторного подтверждения COVID-19. Все эти эпидемиологические данные указывают на то, что в течение последних трех недель ситуация резко ухудшилась… Среднее число инфицированных за день больше тысячи, что можно уже считать началом четвертой волны", – сказал Чхаидзе Sputnik Грузия.

Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев инфицирования.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 381 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 361 тысячи пациентов, скончались 5 492.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (545)
Теги:
Иване Чхаидзе, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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