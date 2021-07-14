Эксперт в сфере экономики оценил рекордный рост ВВП Грузии

Радио Эксперт в сфере экономики оценил рекордный рост ВВП Грузии

"Мы должны понять, на основании чего растет экономика. Экономика всегда растет, если плоды труда граждан отражаются на их карманах. То есть, открывая холодильник, граждане должны видеть продукты, содержащие килокалории, необходимые для дневного рациона каждого человека. Если такого не происходит, то дела плохи и эта экономика "видимая". Развитие экономики напрямую должно отражаться на карманах населения", – заявил Гиоргадзе в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По его словам, статистика рекордного роста экономики Грузии в последние месяцы на самом деле не влияет на благополучие населения.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений, рост оборота предприятий. В апреле экономический рост составил 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Исходя из этого, министерство финансов пересмотрело прогноз реального экономического роста на 2021 год, заявив, что, с учетом показателей за май и июнь, рост составит с 6,5% до 7,7%.