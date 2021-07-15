Сихарулидзе рассказал о цели намечающегося визита президента Евросовета в Грузию

Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал намечающийся визит президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Тбилиси на фоне нового бойкота парламента большинством оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля

Радио Сихарулидзе рассказал о цели намечающегося визита президента Евросовета в Грузию

Сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами 5 июля вызвали шквал критики со стороны европейских партнеров Грузии. К этому добавилось недовольство ЕС назначением судей Верховного суда Грузии вопреки рекомендациям. Пресс-спикер ЕС Питер Стано не исключил, что из-за назначения судей Грузия может лишиться финансовой помощи ЕС.

"Думаю, приезд президента Европейского Совета связан с бойкотом парламента оппозиционными партиями. Я так понимаю, они снова нарушили договор Шарля Мишеля, так как идея договора была в том, чтобы оппозиционные партии принимали участие в работе парламента, чтобы все политические процессы перешли в парламентское русло. Он постарается примирить стороны", – сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия.

О наметившемся в ближайшие дни приезде Шарля Мишеля в Грузию сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, власти предоставят президенту Евросовета полную информацию по событиям 5 июля: и какие риски ожидались, и как действовали правоохранительные органы.