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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья

Арчвадзе рассказал, может ли ЕС действительно лишить Грузию финансовой помощи

© Sputnik / Alex Shlamov
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210715/252330969/Archvadze-rasskazal-mozhet-li-ES-deystvitelno-lishit-Gruziyu-finansovoy-pomoschi.html

Экономист Иосиф Арчвадзе прокомментировал недовольство Европейского Совета в связи с последними событиями в Тбилиси

Радио
Арчвадзе рассказал, может ли ЕС действительно лишить Грузию финансовой помощи

Международные партнеры не раз выразили свое недовольство новым бойкотом парламента большинством оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля в Тбилиси. Пресс-спикер ЕС Питер Стано не исключил, что из-за назначения судей Грузия может лишиться финансовой помощи ЕС.

"Я не думаю, что ЕС сильно поменяет свое отношение к Грузии. Они наблюдают и оценивают в целом ситуацию, где учитывается не только текущий момент, но и стратегическая важность Грузии в политике общего европейского дома и какую роль играет Грузия в этой политике. Недавно Тбилиси посетило высокопоставленное лицо из Евросоюза, которое поделилось информацией, что в ближайшие несколько лет Грузия получит существенную финансовую помощь, часть из которых будет в форме грантов, а часть – в режиме льготного кредитования", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами 5 июля вызвали шквал критики со стороны европейских партнеров Грузии. К этому добавилось недовольство ЕС назначением судей Верховного суда Грузии вопреки рекомендациям.

Теги:
Евросоюз, Грузия, Иосиф Арчвадзе

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