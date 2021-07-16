Председатель союза хлебопеков назвал причины роста цены на хлеб в Грузии

Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе считает, что дальше роста цены на хлеб в Грузии не будет минимум до октября

Радио Председатель союза хлебопеков назвал причины роста цены на хлебе в Грузии

По словам Долидзе, основные причины подорожания хлеба на 10 тетри – завершение государственной программы субсидирования пшеничной муки первой категории, повышение тарифов за коммунальные платежи, а также рост стоимости дрожжей, подсолнечного масла и соли.

"Закончилось субсидирование и в Грузии, и в других странах. В этом году хороший урожай, поэтому цены на пшеницу упали. Но для мелькомбинатов стоимость муки остается дорогой. Субсидированная мука первой категории, из которой выпекают хлеб, стоила производителю 53 лари за мешок. Сегодня цена одного мешка муки составляет примерно 62 лари. Эта разница добавляется к себестоимости производства хлеба, и разница в 10 тетри объясняется этим. Думаю, минимум до октября цена на хлеб больше не вырастет", – заявил Долидзе Sputnik Грузия.

В Грузии с 1 июля закончилась программа субсидирования пшеничной муки, которая удерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года. Если бы не субсидирование, то буханка белого хлеба подорожала бы на 15-20 тетри лари. Сегодня самый востребованный хлеб – белый – обходится жителям страны примерно в 80 тетри лари. Однако после того, как стоимость хлеба на 10 тетри повысили хлебозаводы, надбавку к цене сделали и некоторые магазины.