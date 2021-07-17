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Правда тела
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"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

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Возможно ли накачать ягодичные и бицепс, если вам за 40? Какие травмы чаще всего бывают в этом возрасте? И как заниматься дома, если в зал не хочется?

Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман – в прошлом главный раввин Беларусии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.

Радио
"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

"Вам можно поднимать только 2 кг" – приговор или нет? Как размяться перед тренировкой, чтобы не "убить" суставы? И как мотивировать себя на то, чтобы пойти в зал?

02:25 "У меня наступил период, когда я понял, что врачи мне не помогут"

07:25 С чего нужно начинать занятия спортом

09:00 Как выбрать тренера

15:35 Если не хочется в зал, что можно делать дома?

16:50 Что такое "прогулка фермера" и как ее делать

18:00 Можно ли после сорока накачать ягодичные и бицепс

19:55 Сколько лучше заниматься: два раза в неделю или по чуть-чуть каждый день

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Подкасты РИА (725)

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