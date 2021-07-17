"Правда тела". Спорт после 40. Можно ли накачать мышцы и не навредить

Рассказывает 49-летний тренер и нутрициолог Цви Бихман – в прошлом главный раввин Беларусии, который только 10 лет назад начал заниматься фитнесом, чтобы избавиться от проблем с позвоночником.
"Вам можно поднимать только 2 кг" – приговор или нет? Как размяться перед тренировкой, чтобы не "убить" суставы? И как мотивировать себя на то, чтобы пойти в зал?
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