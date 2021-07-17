Мифы о первой помощи, которые губят жизни.

Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи рассказал автор канала Доктор Фил, врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.
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