Мифы о первой помощи, которые губят жизни

Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)?

Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.

Радио Мифы о первой помощи, которые губят жизни.

О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи рассказал автор канала Доктор Фил, врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.

1:36 "Никто никогда не готов к ЧП". Что делать, если человек поперхнулся и не может нормально дышать

6:40 Сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца?

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