Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?
На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.
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