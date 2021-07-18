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Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

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Учёные научились создавать белковые молекулы со свойствами, которых нет у естественных белков: устойчивость к температуре и кислоте, ускорение химических реакций, нестандартная форма и даже абсолютно новые аминокислоты. Зачем?

Какое применение этим белкам есть в фарме, сельском хозяйстве, химии? Как создать с нуля абсолютно новый белок?

Радио
Научная жара! Синтез белка: как искусственная органика спасет будущее

На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Иванков - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель, профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

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Темы:
Подкасты РИА (727)

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