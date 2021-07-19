Когда индийский штамм коронавируса полностью заменит британский – ответ эксперта

Радио Когда индийский штамм коронавируса полностью заменит британский – ответ эксперта

По словам эпидемиологов, циркуляция индийского штамма в Грузии возросла до 30%. Специалисты объявили о начале четвертой волны распространения коронавируса и заявили, что пик ожидается в августе, когда индийский штамм полностью заменит британский.

"В Грузии, наверно, в течение следующих четырех-шести недель будет доминировать дельта вариант (индийский штамм). Это является одной из важных причин повышения числа инфицирования коронавирусом в стране. Можно полагать, что в августе будет полностью заменен британский штамм индийским. Это можно прогнозировать, потому что этот вариант имеет тенденцию удваивать число инфицированных каждые две-три недели", - заявил Чхаидзе Sputnik Грузия.

По словам эпидемиологов, все те показатели, которые оценивают эпидситуацию, сейчас ухудшены – это инцидентность на сто тысяч населения, новые случаи, показатель положительности и так далее. И связано это, по их мнению, со смягчением ограничений.

С 1 июля в Грузии снято ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00. Также снято ограничение на ношение масок в открытых пространствах, открыт бизнес, амнистированы штрафы за ковид-нарушения.

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