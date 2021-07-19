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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: в Грузии вторая волна политического кризиса

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (551)
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Политолог Вахтанг Маисая прокомментировал очередной визит президент Европейского Совета Шарля Мишеля в Грузию

Радио
Политолог: в Грузии вторая волна политического кризиса

Президент Евросовета прибыл в Грузию для участия в ежегодной Международной конференция "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона". Кроме того, визит в Грузию проходит на фоне нового бойкота парламента большинством оппозиционных партий и обострившегося политического кризиса после событий 5 июля.

Шарль Мишель
© AP Photo / Olivier Hoslet
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"Если учитывать то, что в Грузии фактически начался второй политический кризис, и как еще будет развиваться этот кризис, еще неизвестно, но надеюсь Шарль Мишель сможет помочь и на этот раз… Сейчас в Грузии идет классическая информационно-гражданская война. Самым оптимистическим вариантом для власти было бы дойти до осенних выборов в органы местной власти. Надеюсь дойдут, если еще не допустят политических ошибок", - сказал Маисая в эфире радио Sputnik Грузия.

Сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами 5 июля вызвали шквал критики со стороны европейских партнеров Грузии. К этому добавилось недовольство ЕС назначением судей Верховного суда Грузии вопреки рекомендациям. Пресс-спикер ЕС Питер Стано не исключил, что из-за назначения судей Грузия может лишиться финансовой помощи ЕС.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель лично выступил посредником между "Грузинской мечтой" и оппозицией, и под его эгидой 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (551)
Теги:
Вахтанг Маисая, Евросоюз, Политика, Грузия

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