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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог скептически смотрит на создание теневого правительства в Грузии

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (555)
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По мнению политолога Рамаза Сакварелидзе, последние события показали, что оппозиции трудно договариваться даже по более простым вопросам

Радио
Политолог скептически смотрит на создание теневого правительства в Грузии

Ранее лидер партии "Лело – партнерство для Грузии" Мамука Хазарадзе предложил оппозиции начать консультации по формированию теневого коалиционного правительства и кандидату в будущие премьер-министры страны.

"Мы до сих пор видели, что договариваться оппозиции трудно даже по более простым вопросам. Кроме этого, будет ли возможность у самой оппозиции сформировать правительство? Если выигрывает одна партия и она в большинстве, она должна формировать правительство. Вот в том случае, если она не сможет найти кандидата в премьер-министры или кандидатура этой партии не получит поддержку, тогда можно перейти к другим партиям, в том числе оппозиционным", – сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
photo: Parlament of Georgia / FB
Теневое правительство Грузии: перспективы и реакция на инициативу "Лело"

На фоне протестных акций, начавшихся в Грузии после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, парламентская фракция "Лело – партнерство для Грузии" выступила с инициативой начать процедуры по выражению недоверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Набрать достаточное количество голосов для обсуждения вопроса оппозиционные депутаты так и не смогли. Для начала процедуры им не хватает еще четырех голосов, а для ее завершения – 30.

Уже 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Эти выборы являются одними из самых важных для политической жизни страны, так как если правящая "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов избирателей по стране, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (555)
Теги:
Оппозиция, Правительство, Политика, Грузия, Рамаз Сакварелидзе

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