Экономист: инфляция может помешать росту экономики Грузии

В начале лета Минфин пересмотрел собственный прогноз, заявив, что, с учетом позитивных показателей за май и июнь, реальный экономический рост в 2021 году составит от 6,5% до 7,7%.

"Исходя из большого роста экономики во всем мире, ожидается, что в Грузии тоже будет двухзначный рост. Так как рост заграничной экономики способствует росту экспорта, денежных переводов мигрантами. За счет этого экономика в Грузии тоже будет подниматься. Но многое зависит от того, какова будет инфляция. Если рост цен не остановится, вряд ли экономика вырастет", – сказал Цомая Sputnik Грузия.