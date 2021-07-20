Экономист: инфляция может помешать росту экономики Грузии

Радио Экономист: инфляция может помешать росту экономики Грузии

В начале лета Минфин пересмотрел собственный прогноз, заявив, что, с учетом позитивных показателей за май и июнь, реальный экономический рост в 2021 году составит от 6,5% до 7,7%.

"Исходя из большого роста экономики во всем мире, ожидается, что в Грузии тоже будет двухзначный рост. Так как рост заграничной экономики способствует росту экспорта, денежных переводов мигрантами. За счет этого экономика в Грузии тоже будет подниматься. Но многое зависит от того, какова будет инфляция. Если рост цен не остановится, вряд ли экономика вырастет", – сказал Цомая Sputnik Грузия.

По его словам, для того чтобы простые граждане на себе почувствовали положительную тенденцию экономических показателей, рост ВВП в течение хотя бы семи лет должен быть не меньше 10%.

В последние месяцы в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления. В апреле экономический рост был рекордный - в 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%.

Согласно оптимистическому сценарию, в Грузии ожидается рост экономики в 10,2%, а в номинальном выражении - 58,8 млрд лари. При этом будет сокращаться дефицит бюджета и отношение долга к ВВП. В частности, дефицит бюджета составит 6,2% ВВП, а государственный долг — 53,1% ВВП.