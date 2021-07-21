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Политолог Ника Читадзе
photo : International Black Sea University / FB

Читадзе оценил шансы лидера "Нацдвижения" Ники Мелия стать мэром Тбилиси

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (24)
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Политолог Ника Читадзе считает, что лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия может быть выдвинут на пост мэра Тбилиси

Радио
Читадзе оценил шансы лидера "Нацдвижения" Ники Мелия стать мэром Тбилиси

"Мелия может стать кандидатом в мэры Тбилиси. Он пользуется авторитетом. Кроме того, мы знаем, что в Глданском районе, где он баллотировался во время парламентских выборов, он фактически победил, просто не принял участие во втором туре. А в Глдани самый большой избирательный округ с самым большим числом избирателей, поэтому потенциал у него есть", – сказал Читадзе в беседе Sputnik Грузия.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (24)
Теги:
Тбилиси, Местные выборы, Единое Нацдвижение, Грузия, Ника Читадзе

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