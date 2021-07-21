Читадзе оценил шансы лидера "Нацдвижения" Ники Мелия стать мэром Тбилиси

Радио Читадзе оценил шансы лидера "Нацдвижения" Ники Мелия стать мэром Тбилиси

"Мелия может стать кандидатом в мэры Тбилиси. Он пользуется авторитетом. Кроме того, мы знаем, что в Глданском районе, где он баллотировался во время парламентских выборов, он фактически победил, просто не принял участие во втором туре. А в Глдани самый большой избирательный округ с самым большим числом избирателей, поэтому потенциал у него есть", – сказал Читадзе в беседе Sputnik Грузия.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, будут назначены внеочередные парламентские выборы.