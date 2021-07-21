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Исследователь в сфере образования Резо Апхазава

"Восполнить пробелы будет сложно" – Апхазава о проблемах в сфере образования Грузии

photo: courtesy of Levan Tsutskiridze
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Темы:
Образование в Грузии (594)
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Эксперт в сфере образования Резо Апхазава оценил влияние пандемии на школьный учебный год в Грузии

Радио
"Восполнить пробелы будет сложно" – Апхазава о проблемах в сфере образования Грузии

"Год был очень сложным – как учебный, так и календарный. Ученикам приходилась то сидеть в классах, то переходить на дистанционный режим учебы, что имело свои недочеты. И в Грузии, и во всем мире признают, что пандемия нанесла огромный ущерб сфере образования и негативно отразилась на учениках. Особенно тяжело пришлось ученикам начальных классов, у которых еще не развиты навыки независимой работы и цифрового обучения. Также пострадали семьи с низким социально-экономическим статусом", – сказал Апхазава в беседе со Sputnik Грузия.

В Грузии 15 июня завершился учебный процесс. По последним данным министерства образования и науки страны, коронавирус был выявлен у 0,2% педагогов и персонала школ, а также у 0,04% учеников.

Под конец учебного года в дистанционном режиме работали 52 школы и 139 отдельных классов. На основе личной просьбы, дистанционно преподавали 120 педагогов, относящихся к группе риска.

Темы:
Образование в Грузии (594)
Теги:
образование, Школы, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Реваз Апхазава

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