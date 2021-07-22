Сакварелидзе: в грузинской политике хаос, а не кризис

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что кризиса в политике в Грузии нет, так как у парламента достаточное количество голосов для принятий решений

Радио Сакварелидзе: в грузинской политике хаос, а не кризис

"Для меня созданная ситуация не является кризисом. Оппозиционные партии, поддерживаемые малым количеством людей, не могут создать кризис. Они могут создать суматоху в парламенте, бегать на парламентских заседаниях, стоять на столе и швыряться лозунгами, но это не кризис, это хаос, устроенный в парламентской среде… Парламент может принимать решения, у него достаточное количество голосов, где мы видим кризис?" – сказал Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Политический кризис в Грузии обострился после событий 5 июля. Большинство оппозиционных партии возлагают ответственность за сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами на власть и продолжают бойкот высшего законодательного органа Грузии.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель лично выступил посредником между "Грузинской мечтой" и оппозицией, и под его эгидой 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии.