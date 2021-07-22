21:12 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск
Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Сакварелидзе: в грузинской политике хаос, а не кризис

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (557)
5910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251770862.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210722/252393896/Sakvarelidze-v-gruzinskoy-politike-khaos-a-ne-krizis.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что кризиса в политике в Грузии нет, так как у парламента достаточное количество голосов для принятий решений

Радио
Сакварелидзе: в грузинской политике хаос, а не кризис

"Для меня созданная ситуация не является кризисом. Оппозиционные партии, поддерживаемые малым количеством людей, не могут создать кризис. Они могут создать суматоху в парламенте, бегать на парламентских заседаниях, стоять на столе и швыряться лозунгами, но это не кризис, это хаос, устроенный в парламентской среде… Парламент может принимать решения, у него достаточное количество голосов, где мы видим кризис?" – сказал Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия

Политический кризис в Грузии обострился после событий 5 июля. Большинство оппозиционных партии возлагают ответственность за сорванный марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества и факты насилия над журналистами на власть и продолжают бойкот высшего законодательного органа Грузии.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель лично выступил посредником между "Грузинской мечтой" и оппозицией, и под его эгидой 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса в Грузии.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (557)
Теги:
Грузинская мечта, Оппозиция, Политика, Грузия, Рамаз Сакварелидзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 Шах и мат - видео
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 "Шах и мат" - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться