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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Дзабирадзе: конкурировать с Каладзе за кресло мэра Тбилиси будет непросто

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (27)
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Аналитик Вахтанг Дзабирадзе прокомментировал предстоящие этой осенью выборы в органы местного самоуправления Грузии

Радио
Дзабирадзе: конкурировать с Каладзе за кресло мэра Тбилиси будет непросто

"Сегодня в оппозиции я не вижу фигуру, которая могла бы конкурировать с нынешним мэром Кахой Каладзе. Это в большей части обусловлено не тем, есть у Каладзе рейтинг или нет, а тем, что оппозиция и сейчас, за несколько месяцев до выборов, не может определиться и прийти к общему мнению. Кто-то говорит, что нужен единый кандидат, часть говорит, что отдельно выдвинет кандидата. Участие в выборах в подобном стиле не принесет им победы ни в Тбилиси, ни в других городах", – сказал Дзабирадзе Sputnik Грузия.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Правящая партия на выборах мэра Тбилиси представила своего сильного и весьма популярного кандидата – действующего мэра столицы Каху Каладзе.

А вот в оппозиции к единому мнению пока не пришли, партии не могут прийти к соглашению по поводу единого кандидата на пост мэра Тбилиси.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (27)

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