Дзабирадзе: конкурировать с Каладзе за кресло мэра Тбилиси будет непросто

Радио Дзабирадзе: конкурировать с Каладзе за кресло мэра Тбилиси будет непросто

"Сегодня в оппозиции я не вижу фигуру, которая могла бы конкурировать с нынешним мэром Кахой Каладзе. Это в большей части обусловлено не тем, есть у Каладзе рейтинг или нет, а тем, что оппозиция и сейчас, за несколько месяцев до выборов, не может определиться и прийти к общему мнению. Кто-то говорит, что нужен единый кандидат, часть говорит, что отдельно выдвинет кандидата. Участие в выборах в подобном стиле не принесет им победы ни в Тбилиси, ни в других городах", – сказал Дзабирадзе Sputnik Грузия.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Правящая партия на выборах мэра Тбилиси представила своего сильного и весьма популярного кандидата – действующего мэра столицы Каху Каладзе.

А вот в оппозиции к единому мнению пока не пришли, партии не могут прийти к соглашению по поводу единого кандидата на пост мэра Тбилиси.