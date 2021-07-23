Чхаидзе: ношение масок – самый эффективный способ защиты от коронавируса

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе считает, что, несмотря на снятие большей части ковид-ограничений, жители Грузии должны продолжать соблюдать ношение масок, социальное дистанцирование и гигиену рук

Радио Чхаидзе: ношение масок – самый эффективный способ защиты от коронавируса

"Все специалисты, которые сталкиваются с коронавирусом, считают, что Грузии следует продолжать ношение масок. То, что на государственном уровне это не карается, не означает, что мы должны отказаться от этой тенденции. Наоборот, надо продолжать носить маски на фоне подъема заболеваемости. Это очень легкий и эффективный способ защититься от заражения", – сказал Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия.

С 1 июля в Грузии снято ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00. Также снято ограничение на ношение масок в открытых пространствах, открыт бизнес, амнистированы штрафы за ковид-нарушения.

Тем временем в последнее время резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация, которую эксперты связывают с циркуляцией индийского штамма коронавируса, который знаменит быстрым распространением и более тяжелыми последствиями.