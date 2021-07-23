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Политолог Ника Читадзе
photo: courtesy of Nika Chitadze

Кто будет главным конкурентом Каладзе на пост мэра – мнение политолога

Радио
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (29)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210723/252407355/Kto-budet-glavnym-konkurentom-Kaladze-na-post-mera--mnenie-politologa.html

Политолог Ника Читадзе считает, что конкуренцию кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта" на выборах в органы местного самоуправления составят кандидаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение"

Радио
Кто будет главным конкурентом Каладзе на посту мэра – мнение политолога

"Учитывая тот факт, что главная оппозиционная сила Грузии – "Национальное движение", думаю, представитель этой партии будет главным конкурентом кандидата от правящей партии. ЕНД стабильно занимает второе место во время выборов в органы местного самоуправления, в том числе и на президентских выборах", – сказал Читадзе Sputnik Грузия.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (29)
Теги:
Политика, Ника Читадзе, Местные выборы, Каха Каладзе, Грузия

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