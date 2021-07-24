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Правда тела
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"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы

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Протертая свекла, гречневая каша: в советских санаториях и больницах пациентов кормили по системе лечебных "столов", которые разработал гастроэнтеролог Мануил Певзнер. Насколько эффективны эти лечебные диеты и что ими лечат?

Может, советские ученые уже давно нашли идеальное диетическое питание?

Радио
"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы

Можно ли самостоятельно назначить себе подходящий "стол" ? Почему это диеты без сахара, соли и специй, и как долго нужно так питаться? Рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

02:10 Что такое советские "диетические столы" Певзнера

06:25 Краткий обзор "столов" 

08:58 Можно ли использовать эти диеты сейчас

11:35 Какие заболевания можно лечить диетой

12:22 Как долго можно питаться по рациону лечебного" стола"

15:40 "Хлеб ни в чем не виноват" 

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Темы:
Подкасты РИА (729)

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