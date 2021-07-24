Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе

Безос и Брэнсон наступают Илону Маску на пятки. Догонит ли их российская компания S7, которая купила космодром и проектирует свои ракеты? О каких проблемах молчат бизнесмены?

Частная космонавтика в России и мире реальна или это утопия, которая делает богатых людей банкротами? Ракеты, спутники, доставка и такси: как заработать с помощью космоса?

Радио Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе

Из-за чего банкротятся компании, связанные с космосом и почему в них все еще продолжают вкладывать огромные деньги? О космическом туризме и отличиях российского и мирового частного космоса рассказали популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров (Зеленый кот), и основатель лаборатории и генеральный директор компании "Стратонавтика" Денис Ефремов.

1:31 Частный космос в России: ракеты и собственный космодром компании S7.

7:21 Как запускать спутники без ракет? Опыт российской компании "Стратонавтика": от рекламных кампаний до науки и школьников.

11:00 Почему российские ученые идут к частным компаниям, а не к Роскосмосу?

14:55 Догоним ли мы Маска? Почему в России частная космонавтики не развивается так, как на Западе.

21:29 Космос делает богатых людей беднее: зачем миллиардеры вкладываются в космонавтику? Противостояние Безоса и Брэнсона.

27:50 Новая золотая лихорадка: люди уже десять лет покупают билеты по 250 тысяч долларов за возможность полета в космос. Чего ждать, если Безос и Брэнсон повторят успех Илона Маска?

32:50 Космический туризм в России реален? Как Red bull и один из руководителей компании Google проложили альтернативную дорожку в космос.

37:07 "Как выгнать шесть пьяных инвесторов из бассейна? Подойти и сказать: Вкладывайте в российскую частную космонавтику".

41:05 Ракеты, спутники, карты, сервисы доставки и такси: как зарабатывать на космосе уже сегодня?

47:55 Наша жизнь зависит от космоса намного сильнее, чем может показаться.

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