Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе

Частная космонавтика в России и мире реальна или это утопия, которая делает богатых людей банкротами? Ракеты, спутники, доставка и такси: как заработать с помощью космоса?
Из-за чего банкротятся компании, связанные с космосом и почему в них все еще продолжают вкладывать огромные деньги? О космическом туризме и отличиях российского и мирового частного космоса рассказали популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров (Зеленый кот), и основатель лаборатории и генеральный директор компании "Стратонавтика" Денис Ефремов.
1:31 Частный космос в России: ракеты и собственный космодром компании S7.
7:21 Как запускать спутники без ракет? Опыт российской компании "Стратонавтика": от рекламных кампаний до науки и школьников.
11:00 Почему российские ученые идут к частным компаниям, а не к Роскосмосу?
14:55 Догоним ли мы Маска? Почему в России частная космонавтики не развивается так, как на Западе.
21:29 Космос делает богатых людей беднее: зачем миллиардеры вкладываются в космонавтику? Противостояние Безоса и Брэнсона.
27:50 Новая золотая лихорадка: люди уже десять лет покупают билеты по 250 тысяч долларов за возможность полета в космос. Чего ждать, если Безос и Брэнсон повторят успех Илона Маска?
32:50 Космический туризм в России реален? Как Red bull и один из руководителей компании Google проложили альтернативную дорожку в космос.
37:07 "Как выгнать шесть пьяных инвесторов из бассейна? Подойти и сказать: Вкладывайте в российскую частную космонавтику".
41:05 Ракеты, спутники, карты, сервисы доставки и такси: как зарабатывать на космосе уже сегодня?
47:55 Наша жизнь зависит от космоса намного сильнее, чем может показаться.
Слушайте подкасты РИА Новости.