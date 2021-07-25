Научная жара! Как нейроинтерфейсы расширяют возможности тела и сознания

Применение нейроинтерфейсов постепенно выходит за пределы медицинской сферы: сегодня их уже тестируют для управления дронами, автомобилями и экзоскелетами. Кроме того, новые разработки позволяют видеть в ультрафиолете, слышать ультразвук и смотреть на 360 градусов

Как скоро эти технологии выйдут из лабораторий и станут общедоступными?

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На эти и другие вопросы ответил Михаил Лебедев - профессор Сколтеха, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, бывший научный сотрудник Центра нейроинженерии университета Дьюка.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

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