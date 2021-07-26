Чхаидзе: смертность от коронавируса в Грузии может вырасти

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе назвал причины, из-за которых смертность от COVID-19 в Грузии может возрасти

Радио Чхаидзе: смертность от коронавируса в Грузии может вырасти

В последнее время в Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация, что эксперты связывают с циркуляцией индийского штамма коронавируса, который знаменит быстрым распространением и более тяжелыми последствиями.

"Смертность, к счастью, не так резко увеличилась и в принципе остается на одном и том же уровне. Но надо всегда учитывать, что когда много инфицированных, большее число больных попадает в больницы, соответственно возрастает и вероятность летального исхода. Так что в этом плане, может быть не сильно, но летальность увеличится", - сказал Чхаидзе Sputnik Грузия.

По официальным данным, с 26 февраля 2020 года по сегодняшний день в стране выявлено более 400 тысяч случаев заражения. За это время в результате коронавируса скончались 5,6 тысячи человек.

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