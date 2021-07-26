Почему цены на нефть резко меняются - объяснение эксперта

Радио Джафарли: это создало положительную динамику на рынке

Резкие колебания цен на нефть связаны с соглашением ОПЕК +, сказал Sputnik Азербайджан экономист Натиг Джафарли.

На прошлой неделе положительные ожидания спроса и прогнозы восстановления мировой экономики привели к росту цен на нефть на шесть процентов.

"Переговоры зашли в тупик с 1 июля. Неопределенность в переговорах оказала психологическое влияние на рынок нефти, и, хотя диапазон был узким, цены колебались. Отмечу, что резкий рост производства повлиял на рынок. Цены растут, и этому есть две причины. После резких снижений цен возникает такое понятие, как нефтяной отскок. В этом случае трейдеры покупают фьючерсы на низком уровне. Это в некоторой степени фактор, влияющий на нефтяные цены. Вторая причина – быстро распространяющийся в мире штамм "Дельта". Интересно, что, несмотря на быстрое распространение этого штамма, основные мировые державы заявили, что локдаун не будут применяться. Все это создало положительную динамику на рынке",- отметил Джафарли.