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Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Мамрадзе оценил шансы главных кандидатов на пост мэра Тбилиси

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (33)
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Sputnik Грузия
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Политолог Петре Мамрадзе уверен в победе действующего мэра Кахи Каладзе на предстоящих выборах местного самоуправления, об этом он заявил

Радио
Мамрадзе оценил главных кандидатов на пост мэра Тбилиси

"Каладзе производит впечатление, он умеет говорить. А самое главное, что многие уже пожилые тбилисцы признают – ни один столичный мэр не сделал столько, сколько было сделано Каладзе. Я думаю, несмотря на то, что есть те люди, которые каждые выборы дарят голоса лично Саакашвили, Каладзе сейчас имеет больше шансов победить на выборах, чем кандидат от "Единого национального движения" Ника Мелия", – заявил Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Несмотря на то, что, по мнению эксперта, Каладзе может победить на выборах мэра в первом же туре в большом отрыве от Мелия и других оппонентов, политолог не уверен, что "Грузинская мечта" наберет необходимое количество голосов по всей стране.

"Шанс у них, безусловно, есть набрать 43% и больше, но для этого надо быть осторожными и не совершать политических ошибок, а наоборот, быстро восстанавливать доверие населения", – подчеркнул он.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Также ЦИК Грузии посчитает и результаты голосования за партии по стране, и, если "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов, будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (33)
Теги:
Местные выборы, Тбилиси, Грузия, Петре Мамрадзе

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