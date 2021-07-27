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Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Levan Avlabreli

Гиорхелидзе: в этом году стране не грозит экономический коллапс

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Темы:
Экономика Грузии (2019)
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Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе считает, что правительство Грузии не должно идти вновь на жесткие ограничения из-за растущего количества заболеваемости в стране, иначе это будет пагубно для экономики

Радио
Гиорхелидзе: в этом году стране не грозит экономический коллапс

"Я не считаю, что этот год закончится каким-нибудь экономическим коллапсом или будет слишком неудачным. Нет, такой опасности у нас нет. Просто у нас слабая экономика, и она будет слабо расти. Естественно, если будет локдаун и все опять пойдет по кругу, закроются все предприятия, конечно, это будет плохо. Я думаю, что правительство не пойдет на жесткие меры, потому что это не оправдано", – заявил Гиорхелидзе в интервью Sputnik Грузия.

В последние месяцы в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления. В апреле был зафиксирован рекордный показатель экономического роста – 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Чтобы эта позитивная динамика продолжилась, власти страны призывают население вакцинироваться.

Темы:
Экономика Грузии (2019)
Теги:
Грузия, Экономика, Демур Гиорхелидзе

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