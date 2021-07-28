Кварацхелия: туризм в Грузии выходит из глубокого кризиса

По словам профессора кафедры туризма Тбилисского университета Нико Кварацхелия, впервые с начала пандемии туризм в Грузии начал крепнуть, однако все под угрозой из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации

Радио Кварацхелия: туризм в Грузии выходит из глубокого кризиса

Число визитов международных путешественников в Грузию в июне выросло на 294,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в июне международные путешественники осуществили в Грузию 116,6 тысячи визитов, из которых 104,6 тысячи были туристическими.

"Действительно, туризм выходит из глубокого кризиса. Государство меняет свою политику по отношению к безопасности и надеется, что население будет вакцинироваться и это поможет снизить эпидемиологический кризис. Ведь уже наблюдается печальная статистика, которая может поставить под удар возрождение туризма", – сказал Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия.

По словам эксперта, несмотря на то, что в стране не был введен очередной локдаун, туризм в Грузии уже терпит неудачи, потому что многие страны поместили ее в список так называемой "красной зоны" и не рекомендуют гражданам ездить сюда отдыхать.