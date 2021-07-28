22:46 28 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6409
  • 100 RUB4.1895
  • USD3.0892
Поиск
Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Сакварелидзе: ЕНД бросает все силы на сильного оппонента в Тбилиси, забывая о регионах

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (35)
6001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0b/251999360.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210728/252448834/Sakvarelidze-END-brosaet-vse-sily-na-silnogo-opponenta-v-Tbilisi-zabyvaya-o-regionakh.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе рассказал о шансах самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" победить на местных выборах в Грузии

Радио
Сакварелидзе: ЕНД бросает все силы на сильного оппонента в Тбилиси, забывая о регионах

"Я считаю фигура [действующего мэра Тбилиси Кахи] Каладзе как личности, хозяйственника, члена такой большой партии выглядит лучше, все говорит в его пользу. Остиальным будет трудно соперничать по многим причинам, но самая сложная ситуация у [лидера ЕНД Ники] Мелия, который сам не очень-то хорошее воспоминание о себе оставил из всех претендентов [на пост мэра Тбилиси], и к тому же за ним стоит партия, повышения которой в своем статусе не хочет население Грузии", – рассказал Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

По словам политолога, ЕНД сконцентрировали все силы в Тбилиси, где у "Грузинской мечты" сильная кандидатура, и оставили без внимания регионы

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (35)
Теги:
Местные выборы, Единое Нацдвижение, Рамаз Сакварелидзе, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Японская скейтбордистка Кокона Хираки - 12 лет
От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото
Вувузелы и барабаны: акция протеста у офиса Грузинской мечты - видео
Вувузелы и барабаны: акция протеста у офиса "Грузинской мечты" - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться