Сакварелидзе: ЕНД бросает все силы на сильного оппонента в Тбилиси, забывая о регионах

Политолог Рамаз Сакварелидзе рассказал о шансах самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" победить на местных выборах в Грузии

Радио Сакварелидзе: ЕНД бросает все силы на сильного оппонента в Тбилиси, забывая о регионах

"Я считаю фигура [действующего мэра Тбилиси Кахи] Каладзе как личности, хозяйственника, члена такой большой партии выглядит лучше, все говорит в его пользу. Остиальным будет трудно соперничать по многим причинам, но самая сложная ситуация у [лидера ЕНД Ники] Мелия, который сам не очень-то хорошее воспоминание о себе оставил из всех претендентов [на пост мэра Тбилиси], и к тому же за ним стоит партия, повышения которой в своем статусе не хочет население Грузии", – рассказал Сакварелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

По словам политолога, ЕНД сконцентрировали все силы в Тбилиси, где у "Грузинской мечты" сильная кандидатура, и оставили без внимания регионы

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло.