Читадзе: Запад может ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты"

"Я думаю, что последует резкая критика запада касательно решения "Грузинской мечты" о выходе из соглашения Шарля Мишеля. Могут быть приняты радикальные меры, такие как введение санкций против определенных лидеров "Грузинской мечты". К примеру, запрет на въезд в Шенгенскую зону. Не исключено, что финансовая помощь, которая выделялась Грузии, может быть сокращена", - сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

Накануне "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, оформленного при посредничестве Шарля Мишеля. Договор был заключен с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.