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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze

Читадзе: Запад может ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты"

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (571)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210729/252455609/Chitadze-Zapad-mozhet-vvesti-sanktsii-protiv-liderov-Gruzinskoy-mechty.html

Выход правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" из соглашения Шарля Мишеля повлечет за собой резкую критику со стороны западных партнеров, считает политолог Ника Читадзе

Радио
Читадзе: Запад может ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты"

"Я думаю, что последует резкая критика запада касательно решения "Грузинской мечты" о выходе из соглашения Шарля Мишеля. Могут быть приняты радикальные меры, такие как введение санкций против определенных лидеров "Грузинской мечты". К примеру, запрет на въезд в Шенгенскую зону. Не исключено, что финансовая помощь, которая выделялась Грузии, может быть сокращена", - сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

Накануне "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, оформленного при посредничестве Шарля Мишеля. Договор был заключен с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.

Шарль Мишель
photo : press-service of the Government of Georgia
Шарль Мишель начинает очередной раунд консультаций с грузинскими политиками

Говоря о причинах выхода из договора, в "Грузинской мечте" заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

При этом в "Грузинской мечте" подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Таким образом, в "Грузинской мечте" считают, что соглашение "выполнило свою миссию и исчерпало себя" спустя 100 дней с момента инициирования.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (571)
Теги:
Политика, Грузинская мечта, Грузия, Ника Читадзе

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