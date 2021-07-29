Гедеванишвили: российских туристов в Грузии мало

От общего числа российских туристов, которые раньше приезжали в Грузию, сейчас страну посещают лишь 20%, заявила руководитель туристического агентства Check In Travel Ия Гедеванишвили

Радио Гедеванишвили: российских туристов в Грузии мало

"Люди ездят, но это то, что называется, "неорганизованный туризм". Это нельзя назвать "потоком", это не туризм. Это просто люди, которые любыми способами хотят в этом году приехать в Грузию, и они едут", – сказала Гедеванишвили в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.