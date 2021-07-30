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Член совета Армянской федерации туризма Марина Кпрян
© photo: Sputnik / Zara Mika

Кпрян: армянские туроператоры приглашают граждан Грузии на отдых

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Член совета Армянской федерации туризма Марина Кпрян предложила грузинским коллегам сотрудничество с целью обмена туристами

Радио
Кпрян: армянские туроператоры приглашают граждан Грузии на отдых

"У меня есть очень хорошее предложение, о котором я бы хотела заявить. В августе у нас пройдут три интересных фестиваля – фестиваль пива в Ереване, фестиваль искусств в Дилижане и фестиваль шашлыка в Ахтале. Это очень близко к Грузии. Возможно, мы подумаем вместе с вами об организации туров из Грузии с посещением этих фестивалей", - сказала Кпрян в ходе видеомоста Тбилиси- Ереван, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По словам члена совета Армянской федерации туризма, армяне часто посещают Грузию, но грузины очень редко приезжают на отдых в Армению, что удивительно.

По итогам июня 2021 года Армения заняла пятое место по количеству визитеров в Грузии – страну посетили около 13,3 тысячи визитеров.

Общее число визитов в период с января по июнь составило 446,1 тысячи, что на 66,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Теги:
Армения, Грузия, туризм

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