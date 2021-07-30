Кпрян: армянские туроператоры приглашают граждан Грузии на отдых

Радио Кпрян: армянские туроператоры приглашают граждан Грузии на отдых

"У меня есть очень хорошее предложение, о котором я бы хотела заявить. В августе у нас пройдут три интересных фестиваля – фестиваль пива в Ереване, фестиваль искусств в Дилижане и фестиваль шашлыка в Ахтале. Это очень близко к Грузии. Возможно, мы подумаем вместе с вами об организации туров из Грузии с посещением этих фестивалей", - сказала Кпрян в ходе видеомоста Тбилиси- Ереван, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По словам члена совета Армянской федерации туризма, армяне часто посещают Грузию, но грузины очень редко приезжают на отдых в Армению, что удивительно.

По итогам июня 2021 года Армения заняла пятое место по количеству визитеров в Грузии – страну посетили около 13,3 тысячи визитеров.

Общее число визитов в период с января по июнь составило 446,1 тысячи, что на 66,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.