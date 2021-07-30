Политолог оценил шансы партии Гахария победить на местных выборах в Грузии

Политолог Петре Мамрадзе считает, что рейтинг бывшего премьер-министра и нынешнего оппозиционера Георгия Гахария ниже, чем был на момент его ухода с поста премьер-министра

Радио Политолог оценил шансы партии Гахария победить на местных выборах в Грузии

"Я не ожидаю, что Гахария наберет много голосов, хотя люди, которые знают регионы лучше меня, говорят, что выходцы из Западной Грузии, из Самегрело, многие за него проголосуют. Но сейчас его рейтинг, безусловно, ниже, чем тот, который у него был, когда он только-только ушел с поста премьер-министра", - заявил Мамрадзе Sputnik Грузия.

Поэтому, по его словам, маловероятно, что партия "Для Грузии" одержит победу на предстоящих выборах местного самоуправления.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло.

Накануне "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, оформленного при посредничестве Шарля Мишеля. Договор был заключен с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Одним из пунктов соглашения было назначение досрочных выборов в случае, если "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в местное самоуправление, назначенных 2 октября.