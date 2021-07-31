"Правда тела". Почему ходьба важнее бега и тренировок в зале

И как второй подбородок связан со сводом стопы (это действительно так!).
Как у ребенка формируется навык ходьбы (и из-за чего он может сформироваться неправильно)? "Сидя за столом, бросьте мячик и покатайте его пальцами ног": что можно делать, чтобы исправить то, как вы ходите? Рассказывает кандидат биологических наук, специалист по прикладной неврологии и нейрокинезиологии Анна Воронина.
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