План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?

План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога?

Паранойя, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов.

Радио План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?

Кризис среднего возраста, одиночество и неудачи: кто в группе риска увлечься теориями заговора? О том, как помочь близкому человеку, если он стал конспирологом, рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.

3:29 "Анатомия" теории заговора: что такое конспирология и из чего состоит?

8:44 Инопланетяне и секта 54-летней домохозяйки из США.

10:21 Как можно вычислить конспиролога? Набор сторонника теорий заговора: паранойя, нарциссизм, эгоцентризм, Макиавеллизм, шизотипическое расстройство и мистическое мышление.

20:41 Три группы мотивов, которые движут сторонниками теорий заговора. Быстрое и медленное мышление: какое из них нас подводит?

28:59 "Человек имеющий семью к группе риска чаще всего не относится". Как выглядит портрет классического конспиролога? "Религия защищает от теорий заговора".

35:51 План Аллена Даллеса: почему эта теория заговора стала так популярна в России. Фонд Сороса – одна из мишеней американских конспирологов.

43:25 Спорить или молчать: как вести себя, если ваши близкие стали сторонниками теории заговора? Проблема "отцов и детей".

50:08 Как переубедить конспиролога и возможно ли это вообще? Стресс, кризис среднего возраста и переходный возраст: когда человек наиболее подвержен поддаться теории заговора?

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