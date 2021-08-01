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Научная жара! Как организм изменяется в космосе

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В космосе тело человека перестраивается вплоть до молекулярного уровня. И чем больше времени прошло на орбите, тем сильнее и заметнее эти изменения. Обратимы ли они? Это болезнь или адаптация?

Как исследовать организм космонавтов и как результаты этих исследований находят применения на Земле? Могут ли на космическом корабле родиться здоровые дети?

Радио
Научная жара! Как организм изменяется в космосе

На эти и другие вопросы отвечали доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией протеоники Института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина и член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, полный профессор Сколтеха, руководитель лаборатории масс-спектрометрии Сколтеха, научный руководитель института Энергетических проблем химической физики РАН Евгений Николаев.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (735)

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